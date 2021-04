Zwei Expats am Phuket-Checkpoint positiv getestet

PHUKET: Zwei Ausländer sind nach ihrer Rückkehr nach Phuket am Checkpoint Tha Chatchai am nördlichen Ende der Insel positiv auf Covid-19-getestet worden. Einer ist ein Italiener der aus Krabi kam, und der andere ein Belgier, der die belgische Botschaft in Bangkok aufgesucht hatte.

Laut einer Zeitleiste wurde der 36-jährige Italiener am 22. April am Checkpoint positiv getestet. Am nächsten Tag machte er einen weiteren Test, der das erste Ergebnis bestätigte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Thalang gebracht.

Der 32-jährige Belgier war mit dem Bus aus Bangkok zurückgekehrt. Auf der belgischen Botschaft hatte er seinen Pass erneuern lassen. Er wurde nach dem positiven Test zur Behandlung in das Patong-Krankenhaus eingeliefert. Das Gesundheitsamt der Provinz Phuket hat die Fahrgäste, die mit dem Belgier im selben Bus reisten, aufgerufen, sich umgehend mit den Behörden in Verbindung zu setzen.