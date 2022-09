Zum Tod von Elizabeth II: Meldungen am Mittwoch

Queen-Aufbahrung: Nächtliche Schlangen vor britischem Parlament

LONDON: In London haben sich schon viele Stunden vor der Aufbahrung von Königin Elizabeth II. erste Schlangen von Trauernden gebildet, die Abschied von der Queen nehmen wollen. In der Nacht zum Mittwoch harrten britischen Medien zufolge viele Menschen am britischen Parlament aus, um im Laufe des Tages der Monarchin ihren Respekt zu zollen. Hilfsorganisationen versorgten Wartende mit heißen Getränken und Snacks, berichtete der Sender BBC. Es könnte dennoch sehr ungemütlich werden: Meteorologen sagten für den Mittwochmorgen starke Regenfälle in der britischen Hauptstadt voraus.

Der Sarg wird am Nachmittag (Ortszeit) zur Westminster Hall gebracht, dem ältesten Teil des britischen Parlaments. Die Prozession soll um 15.22 Uhr MESZ (14.22 Uhr Ortszeit) den Buckingham-Palast verlassen. Zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie werden dazu erwartet. Ab dem frühen Abend kann die Bevölkerung vier Tage lang an dem Sarg vorbeiziehen, bis am Montag das Staatsbegräbnis stattfindet. Hunderttausende werden erwartet, manche Schätzungen gehen von bis zu zwei Millionen Menschen und extrem langen Wartezeiten aus.

Japans Kaiserpaar reist zum Staatsbegräbnis der Queen

TOKIO: Japans Kaiser Naruhito und seine Frau, Kaiserin Masako, werden dem Staatsbegräbnis für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. beiwohnen. Das gab Regierungssprecher Hirokazu Matsuno am Mittwoch bekannt. Japanische Monarchen nehmen traditionell eigentlich nicht an Bestattungen teil, weder im eigenen Land noch im Ausland. Dass Kaiser Naruhito zum Staatsbegräbnis der Queen reise, sei Ausdruck der tiefen Verbundenheit zwischen der königlichen und der kaiserlichen Familie, erläuterte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Japan ist die älteste Erbmonarchie der Welt.

Die Queen war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Das Staatsbegräbnis findet am Montag kommender Woche in London statt. Es werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet, darunter mehrere Königinnen und Könige. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida und andere Vertreter des Landes planten aber nicht, am Staatsbegräbnis teilzunehmen, hieß es aus Tokio.

Australien hilft Pazifik-Regierungschefs bei Reise nach London

CANBERRA: Der australische Premierminister Anthony Albanese wird zusammen mit den Staats- und Regierungschefs von vier Inselstaaten im Pazifik zum Staatsbegräbnis der Queen nach London reisen.

Spitzenpolitiker aus Papua-Neuguinea, Tuvalu, den Salomonen und Samoa hätten die Einladung aus Australien angenommen, ihnen beim Transport in die britische Hauptstadt zu helfen, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Mittwoch. Alle fünf Staaten sind Teil des Commonwealth, außer in Samoa ist der britische Monarch zudem das Staatsoberhaupt dieser Länder. Die Delegation werde am Donnerstagabend in Richtung London abfliegen, hieß es. Das Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. findet am Montag statt.

Öffentlicher Platz in Sydney wird nach der Queen benannt

SYDNEY: Ein neuer öffentlicher Platz im Zentrum von Sydney wird nach der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. benannt. Der Platz werde die Macquarie Street im zentralen Geschäftsviertel der australischen Metropole mit der Parkanlage The Domain verbinden und den Namen «Queen Elizabeth II Place» tragen, kündigte Premierminister Anthony Albanese am Mittwoch an. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Die Regierung des Bundesstaates New South Wales werde zusammen mit der Stadtverwaltung von Sydney ein Denkmal für die Monarchin auf dem Platz errichten lassen, hieß es. Zukünftige Generationen würden so immer an «die Hingabe, die Leidenschaft und den Dienst» der Königin erinnert, den sie den Menschen in New South Wales und Australien geleistet habe, sagte der Regierungschef der Region, Dominic Perrottet.