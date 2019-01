Von: Redaktion DER FARANG | 12.01.19

BANGKOK: Thailand ist unter den zehn besten Zielen weltweit für Pensionäre und Rentner, und belegt in Asien den zweiten Platz.

Die Rangfolge wurde jetzt in der Zeitschrift International Living veröffentlich. Sie wird angeführt von Panama, Malaysia wurde Fünfter, Thailand Neunter. Das Magazin berücksichtigte Faktoren wie Kultur, Wetter und Lebensbedingungen. In den in den Top 10 genannten Ländern gibt es viele Möglichkeiten, in Küsten- und Berggebieten zu leben. Angemessene Mieten und Lebenshaltungskosten waren weitere Hauptfaktoren. Speziell für Thailand weist das Magazin auf die Küsten als Ziel hin, weiter auf die leichten Reise in angrenzende Länder sowie die große Kultur. Der Leiter der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Yutthasak Supphasorn, strahlte jetzt verständlicherweise Stolz aus, als er davon sprach, dass die Auszeichnung für Thailand gerechtfertigt sei. Die Top 10 für Rentner: Panama, Costa Rica, Mexiko, Ecuador, Malaysia, Kolumbien, Portugal, Peru, Thailand und Spanien.