Von: Michael Lenz | 12.10.18

MANILA: In Manila gingen zehntausende Menschen gegen Präsident Rodrigo Duterte und die Neuauflage der Diktatur auf den Philippinen auf die Straße.

Aufgerufen zu dem Protestmarsch am 21. September, dem 46. Jahrestag der Erklärung des Kriegsrechts durch Diktator Ferdinand Marcos, hatten die katholische Kirche, die protestantischen Kirchen, Gewerkschaften, Frauengruppen sowie Umwelt- und Studentenorganisationen. „Die Erfahrung unserer Nation unter der unbarmherzigen Diktatur unter Marcos ist einer der dunkelsten Tage in der Geschichte der Philippinen. Nachdem Duterte sein Bündnis mit dem Clan der Marcos... bestätigt hat, wollen wir Gläubigen unsere kollektive Entschlossenheit zu Verstärkung unseres Wunsches nach wirklicher Freiheit und Demokratie stärken“, hieß es in dem Demoaufruf.