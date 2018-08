Eine dreiköpfige Familie auf einem Motorrad in Bangkok. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Mit einer Reihe neuer Maßnahmen will ein Gremium im kommenden Jahr die Zahl der Verkehrstoten unter den Motorradfahrern um die Hälfte reduzieren.

Der Ausschuss will mit höheren Bußgeldern erreichen, dass Motorradfahrer ohne Führerschein eine Lizenz erwerben und so besser für den Straßenverkehr gerüstet sind. So soll die Geldstrafe für Fahren ohne Führerschein von jetzt 500 Baht auf 5.000 Baht erhöht werden. Dass wäre eine Steigerung um 1.000 Prozent! Bei den Straßenverkehrsämtern des Landes sind 21 Millionen Motorräder registriert, aber nur 13 Millionen Menschen haben einen Führerschein. 15-Jährige, die täglich auf einem Motorrad zur Schule fahren, wissen oftmals nicht, dass sie legal einen Führerschein erwerben können und nach der Prüfung besser auf den Straßenverkehr vorbereitet sind. Weitere Maßnahmen sind Fahrspuren ausschließlich für Motorradfahrer auf breiten Straßen, sichere Fahreigenschaften fördern und bei Motorradfahrern ein besseres Bewusstsein für die Verantwortung im Straßenverkehr schaffen. Die Ausschussmitglieder hoffen, dass Regierung und nachgeordnete Behörden die Vorschläge aufgreifen. Nach Angaben von „Daily News“ starben im Vorjahr bei Motorradunfällen 8.900 Menschen.