Zahl der Corona-Toten in Thailand weiter auf Rekordhöhe

BANGKOK: Binnen 24 Stunden sind am Freitag 61 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in Thailand gestorben, womit die Anzahl der Todesfälle drei Tage in Folge einen neuen Höchststand erreicht hat.

Laut dem Gesundheitsministerium wurden 6.087 Neuinfektionen verzeichnet, davon 207 in Gefängnissen. 3.638 Patienten wurden geheilt und durften die Krankenhäuser verlassen. Seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres wurden in Thailand 270.921 Covid-19-Fälle verzeichnet, die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle im Königreich beträgt 2.141.