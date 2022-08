Yamaha Meet @ The Bikers Café Thailand

Von: Björn Jahner | 26.08.22

Fotos: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: Mit dem Yamaha Meet präsentiert The Bikers Café Thailand in Sattahip am Sonntag, 28. August 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr die nächste Motorrad-Themen-Veranstaltung.

Ausgestellt und für eine Probefahrt bereitgestellt werden sechs neue Yamaha-Motorradmodelle:

R1

R7

MT-07

MT-09

Ténéré 700

T-Max

Darüber hinaus werden einige schöne, seltene Yamaha-Motorräder zur Besichtigung ausgestellt.

Diese Outdoor-Veranstaltung ist selbstverständlich ohne begrenzte Teilnahmezahl – jedermann ist herzlich willkommen, ob mit oder ohne Motorrad!

Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem reichhaltigen Buffet mit vielen thailändischen und internationalen Speisen für nur 199 Baht angeboten. Es umfasst:

Mini-Burger

Pizza Margarita

Pizza Salami

Spaghetti Napoli

Knoblauchbrot mit Käse

Chicken Nuggets

Verschiedene Salate mit Eiern, Tomaten usw.

Früchte

Rosinenbrot

NEU! Gulaschsuppe

Papayasalat

Gebratene Chicken Wings

Gemischtes Gemüse

Gegrilltes Schweinefleisch mit Chili und Kräutern

Rotes Schweinefleischcurry

Grünes Hähnchencurry

Reis

Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook

