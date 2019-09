WM ohne thailändische Gewichtheber

Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.19

In der Sporthalle an der Soi Chaiyapruek 2 in Pattaya tragen Gewichtheber ihre Weltmeisterschaften aus. Foto: epa

THAILAND: Die Weltmeisterschaften der Gewichtheber werden vom 18. bis 27. September in der Sporthalle an der Soi Chaiyapruek 2 in Pattaya ohne thailändische Athleten ausgetragen.

Neun Thais, darunter die amtierenden Olympiasiegerinnen Sukanya Srisurat und Sopita Tanasan, wurden nach positiven Drogentests im November gesperrt. Das veranlasste die Thai Amateur Weighlifting Association (Tawa), auf eine Teilnahme an den September-Meisterschaften in Pattaya sowie an den Olympischen Spielen des nächsten Jahres zu verzichten. Inzwischen hat der Verband seine Einstellung geändert. Er möchte Gewichtheber nach Pattaya schicken, die nicht vom Doping-Skandal betroffen sind. Doch der Gewichtheber-Weltverband bestätigte die Sperre für Thailand.

Thailand behauptet, seine Athleten hätten von einem ehemaligen Trainer ein Schmerzgel erhalten, das, ohne dass die Sportler es wussten, Spuren eines anabolen Steroids enthielt. Intarat Yodbangtoey, Ehrenpräsident des thailändischen Gewichtheberverbandes hofft, dass der Weltverband auf seiner Sitzung am 15./16.September in Pattaya thailändische Gewichtheber bei der WM zulässt.

Die positiv getesteten thailändischen Athleten wurden vorläufig suspendiert und warten auf eine Entscheidung über ihre Fälle, die von der International Testing Agency behandelt werden. Mit fünf olympischen Goldmedaillen seit 2004, die alle von Frauen gewonnen wurden, war Gewichtheben eine sportliche Erfolgsgeschichte für die südostasiatische Nation.