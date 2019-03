Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

BANGKOK: Sexy gekleidete junge Frauen werben wieder bei der Motor Show für Autobauer und deren Fahrzeuge.

Fotografen konnten am Dienstag bei der Präsentation der Bangkok International Motor Show 2019 für Medien nach Jahren wieder Girls in Hotpants aus Leder und weitere knapp gekleidete Frauen ablichten. Sogenannte Prettys hatte das Kulturministerium vor zwei Jahren verboten. Stattdessen mussten die Modelle auf den Auto Shows in „Thainess“ aufmarschieren, in traditionellen Thai-Kostümen. Die Bangkok International Motor Show wird am heutigen Mittwoch eröffnet und geht bis zum 7. April im Messezentrum Impact Arena Muang Thong Thani.