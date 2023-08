Von: Swiss Society Hua Hin | 07.08.23

HUA HIN: Obschon viele in Hua Hin lebende Schweizer in diesem Jahr in der sommerlichen Heimat verweilen, konnten wir Mitglieder der Swiss Society Hua Hin (SSHH), Freunde der Schweiz und Ehrengäste zur 1. August-Feier im Hotel Anantasila by the Sea begrüßen.

Das Hotel Anantasila mit seiner guten Küche, der hervorragenden Infrastruktur direkt am Meer, hat uns für diesen feierlichen Anlass den würdigen Rahmen geboten.

Heimatliche Gefühle vermittelten die typische 1. August-Dekoration und die vielen Gäste, die sich erfreulicherweise in den Schweizer Nationalfarben rot und weiß gekleidet haben.

Um 16.30 Uhr kamen schon die ersten Gäste und um 17.30 waren die meisten der 126 Angemeldeten da.

Der zum Apéro von der Schweizer Botschaft gestiftete Weißwein überbrückte die Wartezeit bis 18.00 Uhr zum Start des Programms. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Botschafter Pedro Zwahlen für die großzügige Geste.

Als Ehrengäste begrüßte die Präsidentin der SSHH, Beatrice Gurini, die Vertretung der Schweizer Botschaft, Sophie Steiner-Kernen. Sie ist stellvertretende Leiterin der Politik- und Wirtschaftsabteilung der Schweizer Botschaft in Bangkok, sie untersteht dem EDA. Zudem hieß sie den Stellvertretenden Bürgermeister, sowie weitere Ehrengäste der Behörde und der Touristenpolizei in Hua Hin willkommen.

Wir spielten zu Ehren unseres Gastlandes, als Dank und Respekt die thailändische und die Schweizer Nationalhymne, welche natürlich nicht fehlen durften.

Beatrice Gurini gab einen kurzen Überblick zum Programm des Abends. Als erste Überraschung hat sie acht Schülerinnen der Ban-Nong-Khon-Schule angekündigt, die uns mit typisch thailändischen Tänzen erfreute. Die SSHH unterstützt diese Schule in diesem Jahr.

Anschließend eröffnete sie das großzügige Buffet mit vielen leckeren Spezialitäten.

Für unsere französischsprachigen Freunde übersetzte Lisa Borner die Ansprache von Beatrice, für die thailändischen Gäste übernahm Sirikwan Imfeld die Übersetzung.

Vor der Eröffnung des Dessert-Buffets gab es auch in diesem Jahr ein kleineres Feuerwerk, das uns die vielen Spender ermöglicht haben.

Die Pro-Patria-Festabzeichen, sehr einfallsreich der alten Velovignette nachempfunden, welche Sophie Steiner-Kernen von der Schweizer Botschaft mitgebracht hatte, fanden bis auf einzelne ihre Käufer.

Es war eine gelungene Feier mit vielen guten und interessanten Gesprächen. Für viele Schweizer in Hua Hin ist es nicht alltäglich, an einem Tisch mit anderen Schweizern zu sitzen. Die gemeinsamen Wurzeln geben den Gesprächen eine besondere Note. Viele Gäste haben sich mit einem Gefühl der Dankbarkeit über diesen Abend nach Hause aufgemacht.

Herzlichen Dank an Samuel Frehner für die Spende der feinen Bratwürste und Cervelats und ans Hotel Anantasila für das Essen der acht Tänzerinnen.

Ein großes Dankeschön geht auch an die beiden Übersetzerinnen Lisa Borner und Sirikwan Imfeld. Nicht zuletzt bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern des Hotel Anantasila die diesen Anlass ermöglicht haben.

Um 21.00 Uhr erklärte Beatrice Gurini die Feier als offiziell beendet.