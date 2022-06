Von: Björn Jahner | 25.06.22

PATTAYA: Am Sonntag (26. Juni 2022) trifft sich Pattayas Feier-Community wieder ab 16.00 Uhr am Bamboo Beach in der Soi 16 in Naklua, wenn die Ocean-Beats-Sound-Maestros mit pumpenden Ibiza-House-Beats unter dem Motto „We Love Sunset Sundays“ wieder zum (Regen)Tanz-Vergnügen einlädt.

We Love Sunset Sundays ist die neue kleinere, wöchentliche Ausgabe des legendären Oceanbeats Music Festival am Bamboo Beach Pattaya. Für dieses Wochenende hat sich „Mr. Oceanbeats“ – Eddie Pay – ein ganz besonderes Partymotto ausgedacht: White Party! Alle Gäste werden aufgefordert, ein weißes Outfit zu tragen, wenn ein Meer aus weißgekleideten Party Peoples gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegentanzt.

Passt, wackelt und hat Luft: Freut euch auch auf die Sounds von PatriZe! Foto: Jahner

Die besten DJs und Produzenten der elektronischen Musikszene Pattayas geben sich in der schönsten Strandlocation des Wongamat Beach in Pattayas Norden ihr Stelldichein und sorgen mit Deep Melodic House Sounds für Ibiza-Stimmung und Barfuß-Tanzvergnügen.

Bei Monsunschauern stehen den Besuchern genügend überdachte Bereiche zum Regentanz bereit. Foto: Jahner

Partyerprobte Regenzeitgötter

Mit pumpenden Ocean Beats erweisen sich die Oceanbeats-DJs der Mixx Discotheque Pattaya Eddie Pay & Matthew White (Pay & White) als die Regenzeitgötter und laden mit wöchentlich wechselnder Unterstützung von DJ Myles, TOTO, PatriZe (AH Digital – Proton Radio), Richard Grey, Wesley Hypes und Chompoo zum (Regen)Tanz-Vergnügen am Strand ein.

P Game von Bamboo Tattoo Pattaya kommt mit dem ersten Tattoo Truck der Stadt auf der Party vorbei! Foto: Jahner

Bamboo Tattoo Truck am Strand

Vor, nach oder zwischen dem Feiern am Strand ein Tattoo stechen lassen…?! Kein Problem, denn P Game von Bamboo Tattoo Pattaya ist wieder mit seinem kultigen Tattoo-Truck mit dabei. Der thailändische Tattoo-Künstler genießt den Ruf als einer der besten Tätowierer der Stadt und erfüllt seinen Kunden jeden Tattoo-Wunsch – ob traditionell thailändisch mit Bambusstäbchen oder mit der Maschine! Bei der letzten Party musste P Game leider kurzfristig absagen, doch an diesem Sonntag wird er mit seinem Tattoo-Truck wieder mit dabei sein – am Bamboo Beach Pattaya!

We love Sunset Sundays – White Edition!

Sonntag, 26. Juni 2022 ab 17.00 Uhr @ Bamboo Beach Pattaya (Karte) – umsonst und draußen am Strand. See you!