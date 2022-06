Von: Björn Jahner | 05.06.22

PATTAYA: Nach durchfeierter Nacht in den Bars und Clubs Pattayas am Strand chillen und die besten House- und Tech-Beats genießen? Kein Problem!

„We love Sunset Sundays“ @ Bamboo Beach Pattaya – Am Sonntag, 5. Juni 2022 ab 17.00 Uhr pilgert Pattayas Feier-Community wie auf Ameisenpfaden zum Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua (Karte) und setzt dem genialen Wochenende mit pumpenden Ibiza-House-Sounds der besten DJs der Touristenmetropole die Krone auf!

Happy Birthday Valentina & Richard Grey!

Die Besucher dürfen sich auf ein Klangvergnügen zu Sonnenuntergang in der schönsten Strandlocation der Stadt freuen – und auf geniale Partystimmung: Denn Valentina und DJ Richard Grey feiern ihren Geburtstag und da geht garantiert die Post ab!

Live an den Decks: Eddie Pay & Matthew White aka Pay & White, DJ Myles, Patrize, Richard Grey, Wesley Hypes und mehr!

„We love Sunset Sundays“ @ Bamboo Beach Pattaya, Sonntag, 5. Juni 2022 ab 17.00 Uhr – umsonst und draußen am Strand. See you!