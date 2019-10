Weltmeister starten beim Laguna Triathlon

Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

PHUKET: Die 26. Auflage des Laguna Phuket Triathlons (LPT) findet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November statt. Es ist das älteste Triathlonrennen Asiens.

Bei einer Renndistanz von 1,8 km Schwimmen, 50 km Radfahren und 12 km Laufen in der malerischen Kulisse der Provinz Phuket treten Weltmeister und Pro-Triathleten aus aller Welt am Sonntag gegeneinander an. Sie kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von 20.000 US-Dollar. LPT bietet weiter die Kurzstrecken-Kategorie „25 für 25 Sprint“ an (0,5 km Schwimmen, 18,5 km Radfahren und 6 km Laufen), die im Vorjahr anlässlich des 25-jährigen Bestehens von LPT gestartet wurde; weiter den „LPT Charity Fun Run“ der am späten Samstagnachmittag ausgerichtet wird.

Beim Charity Run des letzten Jahres wurde eine Rekordteilnehmerzahl verzeichnet. Die Einnahmen in Höhe von 250.000 Baht gingen an den Children First Fund (CFF) für mehr als 400 Kinder in sieben Waisenhäusern Phukets. Ziel ist es, in diesem Jahr die Einnahmen zu verdoppeln. Sie gehen auch an die Stiftung Kao Kon La Kao zur Unterstützung von Krankenhäusern im ganzen Land.

Ravi Chandran, Geschäftsführer von Laguna Phuket, betont, LPT sei nicht nur ein preisgekröntes Triathlon-Rennen, sondern auch eine wichtige Plattform, um Spenden zu sammeln und das Bewusstsein für wichtige gemeinnützige Zwecke zu schärfen.