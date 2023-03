BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt steht auf der Airbnb-Liste der beliebtesten Reiseziele in diesem Jahr an fünfter Stelle. Ausländische Touristen werden zum Songkran-Fest im nächsten Monat in vollem Umfang erwartet. Die Suchanfragen nach der „größten Wasserschlacht der Welt“ stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 310 Prozent, so der Online-Marktplatz für Kurzzeitunterkünfte.

Bangkok ist das meistgesuchte thailändische Reiseziel für das jährliche Wasserfest, gefolgt von Pattaya, Chiang Mai, Krabi und Phuket, sagte Amanpreet Bajaj, Airbnb's General Manager für Südostasien, Indien, Hongkong und Taiwan. „Da Songkran vor der Tür steht, freuen wir uns über den deutlichen Anstieg der internationalen Reisen nach Thailand auf Airbnb“, so Bajaj.

Der Anstieg der Suchanfragen signalisiert eine starke Erholung des Tourismus in Thailand, so Bajaj.

„Die wachsende Begeisterung von Reisenden aus aller Welt, die malerischen Naturlandschaften, das reiche kulturelle Erbe, die köstliche lokale Küche und die erstklassige thailändische Gastfreundschaft zu erleben, ist äußerst ermutigend“, fügte er hinzu.

Premierminister Prayut Chan-o-cha zeigte sich erfreut über die Nachricht und stimmte zu, dass sich Thailands Tourismusindustrie stark erholt, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri am Samstag.

„Der Premierminister führte das gute Ranking auf die Zusammenarbeit aller Parteien bei der Erholung der Tourismusindustrie zurück. Es spiegelt auch die Beliebtheit Thailands bei den Touristen wider, die auf die verschiedenen Aktivitäten, das gute Essen, die freundlichen Menschen und die preiswerten Waren zurückzuführen ist“, so Khun Anucha.

Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus und Sport kamen im Januar über 2,14 Millionen ausländische Touristen nach Thailand, ein Anstieg um 1.500 Prozent gegenüber 133.828 im gleichen Monat des Vorjahres. Die Zahl der über die Airbnb-Plattform gebuchten Übernachtungen in Thailand hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, wobei der Anteil internationaler Reisender am höchsten war.

Die meisten Airbnb-Gäste, die Thailand im Jahr 2022 besuchten, kamen aus den Vereinigten Staaten, gefolgt von Reisenden aus dem Vereinigten Königreich, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Südkorea, Australien und China.

Gruppenreisen auf Airbnb in Thailand stiegen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 300 Prozent, da mehr Menschen reisen, um sich mit ihren Lieben zu treffen. Familienreisen auf der Plattform stiegen 2022 um 60 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, da mehr Familien Airbnb-Aufenthalte wegen ihres Wertes und Platzes buchen.

Airbnb-Reisende bleiben auch länger in Thailand. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer derjenigen, die die Plattform nutzen, lag 2022 bei fünf Nächten, wobei sich die Zahl der Langzeitaufenthalte von mehr als 28 Tagen gegenüber 2021 mehr als verdreifacht hat.

Airbnb arbeitet eng mit der thailändischen Tourismusbehörde zusammen, um die Zahl der Langzeitaufenthalte in Thailand zu erhöhen, so Bajaj. Gemeinsam haben sie im Januar einen digitalen Leitfaden „Live and Work Anywhere“ herausgegeben, um die Zahl der digitalen Nomaden in Thailand zu erhöhen.