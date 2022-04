LEIPZIG: Nur Platz drei, doch Seriensiegerin Isabell Werth ist beim Abschluss der Weltcup-Saison trotzdem rundum glücklich. Bei den Springreitern sieht es anders aus.

Weltcup-Sieg und emotionaler Abschied in der Dressur, Enttäuschungen im Springen: Das Weltcup-Finale in Leipzig endete für den deutschen Reitsport mit einer zwiespältigen Bilanz. Einen Tag nach dem Triumph von Jessica von Bredow-Werndl im Viereck verpassten die deutschen Springreiter am Sonntag die Podestplätze. David Will kam als bester deutscher Starter auf Rang sechs.

Emotionaler Höhepunkt des Turniers in der Messehalle 1 war die Verabschiedung von Isabell Werths Top-Pferd Weihegold. Die Tränen kamen der Rekordreiterin in den Tagen von Leipzig mehrfach. Und spät am Samstagabend durfte Weihegold vor mehr als 7000 Zuschauern schließlich ihre letzten Piaffen und Passagen zeigen. «Ich hatte am Ende auch ein bisschen Gänsehaut», verriet Werth - das Publikum feierte das Paar mit Ovationen.

«Die Gefühle und die Atmosphäre waren wundervoll», sagte Werth, die ihre 17 Jahre alte Stute letztmals in zwei Prüfungen einsetzte. Obwohl es nur zu zwei dritten Plätzen reichte, war die Rekordreiterin aus Rheinberg am Ende rundum glücklich, denn es war für sie das «Ende einer Ära». Für die 52-Jährige war «der Druck größer als beim Kampf um Olympia-Medaillen - es war ja das letzte Mal».

Weihegold war ursprünglich nur ein Ersatz, weil andere Pferde in Werths Stall ausgefallen waren. Doch die schwarze Schönheit entwickelte sich schnell zu einem Weltklasse-Pferd. Mit «Weihe» feierte Werth mehr als 50 Siege, mit den Erfolgen in Omaha, Paris und Göteborg gelang sogar der Weltcup-Hattrick.

Ihre Nachfolgerin als Weltcup-Siegerin wurde Jessica von Bredow-Werndl. Wegen ihrer Schwangerschaft war der Sieg in der Kür von Leipzig ihr vorerst letzter Wettkampf. «Dass ich zu zweit im Sattel sitze, ist noch einmal etwas ganz Besonderes», sagte von Bredow-Werndl, die nun die Weltmeisterschaft in Dänemark im August verpassen wird. Auch ihr kamen am Samstagabend ein paar Mal die Tränen.

«Es war sehr emotional», sagte die 36-Jährige aus dem bayerischen Tuntenhausen, die den ersten Dressur-Heimsieg bei einem Weltcup-Finale in Deutschland feierte. Für den Ritt mit ihrer Stute Dalera erhielt sie 90,836 Prozent. Damit lag sie klar vor der Dänin Cathrine Dufour mit Vamos Amigos (86,164) und Werth mit Weihegold (85,921).

Von den Erfolgen der Dressur waren die Springreiter weit entfernt. Wirklich zufrieden von den fünf deutschen Startern durfte nur David Will sein. Der 34-Jährige aus Marburg lieferte mit seinem Wallach C Vier eine gelungene Aufholjagd, sprang mit zwei fehlerfreien Runden noch auf Rang sechs.

«Er ist heute gut gesprungen», kommentierte der Vize-Europameister mit dem deutschen Team 2021 und lobte seinen Wallach. «Das Publikum ging richtig mit, das hat Spaß gemacht.» Weltcup-Sieger 2022 wurde der Schweizer Martin Fuchs mit Chaplin. Der 30 Jahre alte Profi siegte vor Harrie Smolders (Niederlande) mit Monaco und Jens Fredricson (Schweden) mit Cosmopolit.

Auf Platz 13 fiel am letzten Tag Gerrit Nieberg. Der 28 Jahre alte Weltcup-Debütant aus Sendenhorst lag vor den abschließenden beiden Runden mit Ben auf Platz fünf, kassierte aber zwölf Strafpunkte. «Das hatte ich mir anders vorgestellt nach den ersten beiden Tagen», sagte Nieberg: «Das ist schon eine Enttäuschung.»

Enttäuschend war das Finale auch für den dreimaligen Weltcup-Sieger Marcus Ehning. Der 47-Jährige aus Borken gab mit seiner Stute Calanda in der ersten Runde des Abschlusstags auf. Auf sein Top-Pferd Stargold musste der Routinier wegen einer leichten Verletzung verzichten, und Calanda «gefällt es hier nicht». Sein Fazit fiel kurz aus: «Das war nix.»