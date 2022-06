Von: Björn Jahner | 19.06.22

HUA HIN: Das thailändische multinationale Hotelunternehmen Dusit International bietet sein im letzten Jahr erfolgreich auf dem Markt lanciertes Wellness-Konzept Devarana Wellness ab sofort auch im renommierte Dusit Thani Hua Hin Resort in Thailands beliebter Küstenstadt Hua Hin an.

Nach einer Reihe von bedeutenden Upgrades in jüngster Zeit – darunter eine komplette Renovierung aller Gästezimmer und Suiten und eine stilvolle Neugestaltung des großen zentralen Pools, um einen neuen Ort der Entspannung am Meer zu schaffen – wird das Wohlfühlerlebnis zusätzlich mit neuen, auf Wellness ausgerichteten Aktivitäten, Dienstleistungen und Einrichtungen erhöht.

Pause, Fokus und Wachstum

Devarana Wellness folgt einer dreiteiligen Entschleunigungsmethode, die auf den drei Hauptprinzipien „Pause“, „Fokus“ und „Wachstum“ basiert und auf einzigartige Weise Wohlfühlelemente mit dem gesamten Gästeerlebnis im Dusit Thani Hua Hin verbindet: Von Kleinsterlebnissen wie die Bereitstellung hochwertiger Körperpflegesets und Kissen-Menüs in den Zimmern bis hin zu unvergesslichen Wellness-Workshops, gesunden Menüs in den Restaurants und speziellen, auf das Wohlbefinden der Gäste ausgerichteten Retreats für Familien, Paare sowie Geschäfts- und Urlaubsreisende. Beste Voraussetzungen für Stressabbau, Entgiftung und erholsamen Schlaf!

Ein Wellness-Mittagessen, das Vitalität und Leistung fördert, ist bei Devarana Wellness erhältlich.

Neben einem kostenlosen Programm mit mentalen und körperlichen Aktivitäten wie Meditation, Waldbaden, Muay Thai, Kaoshikii-Tanz, Vollmond-Yoga am Strand und Retreats für die ganze Familie bietet das Resort auch Wellness auf Abruf über eine exklusive Reihe von Videos an, die von Cat Lau, Trainerin für emotionales Wohlbefinden, produziert wurden. Ausgebildet in speziellen somatischen Heiltechniken, die Energieheilung, Bewegung und Coaching für emotionales Wohlbefinden nutzen, führt Cat Lau die Zuschauer durch Devarana-Meditations- und Yogasitzungen, die am Sandstrand von Hua Hin gefilmt wurden. Die Gäste können diese entspannenden Sitzungen in aller Ruhe auf dem Fernseher in ihrem Zimmer genießen. Die Videos werden in Kürze in allen Dusit Hotels und Resorts verfügbar sein.

Balance für Körper und Geist

Weitere Wellness-Aktivitäten und -Erlebnisse werden im neu eröffneten Devarana Wellness Center des Dusit Thani Hua Hin angeboten. Das komplett renovierte Zentrum befindet sich im ehemaligen, preisgekrönten Devarana Spa des Resorts, das jetzt den Namen Devarana Wellness trägt. Es zeichnet sich durch ein modernes, elegantes Design aus, das Wärme und Komfort ausstrahlt. Es umfasst ein luxuriöses Spa, einen gut ausgestatteten Fitnessraum, ruhige Lounge-Bereiche, einen Reflexionspool im Freien, Tennis- und Squash-Plätze sowie wunderschön angelegte Gärten für Meditationssitzungen, Klangbäder, individuelles Training und andere entspannende und verjüngende Erfahrungen.

Inspiriert von der traditionellen thailändischen Heilkunst und dem Geist der buddhis­tischen Wellness-Prinzipien umfasst das entspannte und wohltuende Spa-Angebot mehr als 30 erstklassige, heilende Behandlungen, die als individuelle Therapien angeboten werden – darunter Körperpeeling, exquisite Gesichtsbehandlungen und verschiedene Heilmassagen mit maßgeschneiderten Ölen und handgefertigten Zutaten. Alle Behandlungen werden von fachkundigen Therapeuten in elegant gestalteten Behandlungsräumen durchgeführt – darunter private Zimmer mit eingebauter Dampfdusche, Badewanne, Massagebereich und Lounge.

Devarana Wellness folgt einer dreiteiligen Entschleunigungsmethode: „Pause“, „Fokus“ und „Wachstum“.

Pause von der Alltagshektik

Jede Behandlung wird zu einem Erlebnis, mit ganztägigem Zugang zu Dampfbad, Sauna und Jacuzzi. Die Gäste werden ermutigt, früh anzureisen und so lange zu bleiben, wie sie möchten, um die einzigartige thailändisch inspirierte Gastfreundschaft des Dusit Thani Hua Hin zu genießen – und eine wohlverdiente „Pause“ von der Hektik des modernen Alltags zu machen.

Spezielle mehrtägige Wellness-Pakete, die Ernährung mit Wellness-Therapien und Fitnesskursen kombinieren, sind jetzt im Dusit Thani Hua Hin für Gäste erhältlich, die mindestens zwei Nächte bleiben. Diese personalisierten Programme sollen den Gästen helfen, ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden wiederzuerlangen und sie zu anhaltender Widerstandsfähigkeit und optimaler Leistung inspirieren, insbesondere in Anbetracht des Bürosyndroms und der Alltagsbelastungen.

Mehr erfahren Sie unter www.dusit.com/dusitthani-huahin/devarana-wellness.