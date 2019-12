Von: Björn Jahner | 13.12.19

HUA HIN: Im Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin wird die Weihnachtszeit mit einer Reihe kulinarischer und unterhaltsamer Veranstaltungen zelebriert.

Weihnachtsbaum-Zeremonie am Donnerstag, 12. Dezember von 18 bis 19 Uhr, Eintritt 500 Baht net. The Museum’s Sweet Christmas Afternoon Tea am Sonntag, 22. Dezember und Sonntag, 29. Dezember von 15 bis 18 Uhr. Christmas’ Eve Gala Dinner Buffet am Dienstag, 24. Dezember von 19 bis 22 Uhr, 3.100 Baht net. Christmas’ Eve Special Set Dinner am Dienstag, 24. Dezember von 19 bis 22 Uhr, 2.100 Baht net. Festive Culinary Treasures Dinner Buffet am Dienstag, 24. Dezember von 18 bis 22 Uhr, 1.600 Baht net. Christmas Day Festive Brunch am Mittwoch, 25. Dezember von 11 bis 15 Uhr, 1.750 Baht net. Chokedee Festive Market am Donnerstag, 26. Dezember von 18 bis 22 Uhr.

Reservierung, Tel.: 032-512.021. E-Mail, Ort: Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin, 1 Damnernkasem Road, Infos: Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin​.