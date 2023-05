Von: Björn Jahner | 05.05.23

Da lokale Händler für Unordnung im Wat Phra That Phanom sorgen und dadurch die Ernennung des Tempels zum UNESCO-Weltkulturerbe gefährden, werden sie für einen Monat verbannt, bis neue Regeln entwickelt wurden. Foto: Jahner

NAKHON PHANOM: Wat Phra That Phanom, eine der wichtigsten spirituellen Stätten Thailands, wird ab Freitag (5. Mai 2023) für einen Monat geschlossen. Während der Schließungszeit soll ein Plan entwickelt werden, der sicherstellt, dass die Händler, die ihre Geschäfte im und um den Tempel betreiben, diesen nicht verschmutzen.

Die Unordnung, die die Händler im und um den Tempel anrichten, wird verhindern, dass der Wat Phra That Phanom zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wird, warnte Ananchai Chaiyadej, Vorsitzender des Exekutivausschusses des Tempels.

Da die Verkäufer gegen die Regeln des Tempels verstoßen und die Bereiche innerhalb und außerhalb des Tempels unaufgeräumt zurücklassen, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Darüber hinaus würden die Händler auch die Pilger irritieren, die die heilige Stätte besuchen, so Khun Ananchai.

Damit der Tempel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden kann, muss laut Khun Ananchai sichergestellt werden, dass die Verkäufer die Regeln des Tempels befolgen und so organisiert sind, dass der Geist des Tempels nicht beeinträchtigt wird.

Die Ankündigung kam bei einigen Händlern nicht gut an, die rund um den Tempel einen Protest veranstalteten. Der Tempel befindet sich in der Nähe des Mekong-Flusses im Bezirk That Phanom im südlichen Teil der Provinz Nakhon Phanom im Nordosten des Landes.

Er zieht Pilger sowohl aus Thailand als auch aus Laos an, die vor allem während der buddhistischen Feste um religiöse Verdienste („tam bun“) bitten. Jedes Jahr im Januar findet im Tempel ein einwöchiges Fest statt.

Die 53 Meter hohe Pagode wurde im 12. Jahrhundert erbaut, als das Gebiet Teil des Khmer-Reiches war, nahm aber im Laufe der Jahrhunderte laut Wissenschaftlern laotische und thailändische Elemente auf. Es wird angenommen, dass sie Reliquien des Buddha enthält.

Der Tempel ist mit Wandmalereien geschmückt, die thailändische Sprichwörter illustrieren.

Er wird besonders von Buddhisten verehrt, die im Jahr des Affen oder an einem Sonntag geboren sind.