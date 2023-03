Von: Björn Jahner | 28.03.23

BANGKOK: Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, sagte am Montag (27. März 2023), dass die Vorbereitungen für die Songkran-Feierlichkeiten im nächsten Monat im Gange seien, dass aber ein vierfaches Verbot verhängt werde, nämlich der Verkauf und der Konsum von Alkohol, die Verwendung von Hochdruck-Wasserpistolen, das Verschmieren von Pulver und das Tragen freizügiger Kleidung.

Nach einer Vorstandssitzung zum bevorstehenden traditionellen thailändischen Neujahrsfest sagte Gouverneur Chadchart, dass die Veranstaltungen vom 12. bis 14. April 2023 auf dem Rathausplatz stattfinden werden.

Das hochverehrte Phra Phuttha Sihing Buddha-Bildnis wird vom Nationalmuseum in Bangkok auf den Platz gebracht, damit die Öffentlichkeit ihm ihre Ehrerbietung erweisen und auch Almosen geben kann.

Die „Rod Nam Dum Hua“-Zeremonie, bei der die Menschen duftendes Wasser auf die Handflächen der Ältesten gießen und sie um ihren Segen bitten, wird ebenfalls stattfinden. Darüber hinaus wird es eine Demonstration der thailändischen Kultur und Tradition geben, bei der das Fest auf thailändische Art gefeiert wird.

Die traditionelle thailändische Songkran-Feier wird auch in Khlong Phadung Krung Kasem stattfinden, während in allen 50 Bezirken ein Ort festgelegt wird, an dem die Menschen Wasser verspritzen können, und eine Karte ausgehängt wird, auf der die Orte verzeichnet sind.

Die Metropolverwaltung von Bangkok (BMA) wird sich mit der Stadtpolizei abstimmen, um die Sicherheit während des Festes aufrechtzuerhalten, während sie selbst für Ordnung sorgt und sicherstellt, dass das Verbot des Verkaufs und des Konsums von Alkohol, der Verwendung von Hochdruckwasserpistolen, des Verschmierens von Pulver und des Tragens freizügiger Kleidung eingehalten wird.