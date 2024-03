Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.24

BANGKOK: Die Einwanderungspolizei warnt vor betrügerischen Angeboten, die einen bezahlten schnellen Durchgang durch die Einwanderungskontrollen an den Hauptflughäfen Bangkoks versprechen. Die Behörden haben Untersuchungen zu solchen Betrügereien eingeleitet.

Die Einwanderungspolizei hat kürzlich die Öffentlichkeit vor Angeboten gewarnt, die einen Fast-Track-Service durch die Einwanderung an den Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang gegen eine Gebühr anbieten. Polizeisprecher Maj Gen Cherngron Rimpadee erklärte, dass die Werbung in Englisch verfasst war und für das Umgehen der regulären Kontrollen 2.900 Baht pro Flug verlangte. Die Ermittlungen zeigten jedoch, dass hinter diesen Angeboten kein legitimer Service steht.

Cherngron machte deutlich, dass es den beworbenen Fast-Track-Service in Wahrheit nicht gibt. Er verwies darauf, dass die Einwanderungspolizei die Verfahren an den Flughäfen bereits optimiert hat.

Reservierte Spuren für besondere Passagiergruppen

Maj Gen Cherngron Rimpadee, Sprecher der Einwanderungspolizei, erklärte, dass die privilegierten Fast-Track-Spuren an den Einwanderungsschaltern speziell für diejenigen reserviert sind, die besondere Bedürfnisse haben oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Neben Menschen mit Behinderungen, Reisenden mit Kleinkindern, schwangeren Frauen und älteren Menschen über 70 Jahren gehören dazu auch First- und Business-Class-Fluggäste, die von den Fluggesellschaften für diesen Service vorgesehen sind, sowie Inhaber von diplomatischen und anderen speziellen Visakategorien.

Die Behörden setzen ihre Ermittlungen zu den betrügerischen Angeboten fort und prüfen weitere Angebote in sozialen Medien, um entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten.

Premierminister fordert Verbesserungen

Nach einer Inspektion der Abläufe am Suvarnabhumi Airport zeigte sich Premierminister Srettha Thavisin besorgt über die langen Bearbeitungszeiten, die er bei den Verfahren für ankommende und abfliegende Passagiere feststellte. Er betonte die Notwendigkeit, dass die Verantwortlichen der Airports of Thailand Plc und des Einwanderungsbüros die Prozesse während der Stoßzeiten selbst begutachten sollten, um Verzögerungen zu identifizieren und zu beheben. Srettha appellierte an die Serviceorientierung der Flughafenmitarbeiter, um den Touristen einen positiven ersten Eindruck von Thailand zu vermitteln und forderte, dass die Beamten Herausforderungen annehmen, um die touristische Attraktivität des Landes zu steigern.

Technologischer Fortschritt erleichtert Reisen

Die stetigen Bemühungen, Abläufe an den Flughäfen durch technologische Neuerungen zu optimieren, zeigen den Trend zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im Luftverkehr. Biometrische Verfahren zur schnellen Identifizierung von Reisenden stehen exemplarisch für solche Innovationen, die dazu beitragen, Thailand als attraktives Reiseziel zu positionieren.

