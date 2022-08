Von: Björn Jahner | 30.08.22

PATTAYA: Nachtschwärmer in Pattayas Walking Street reagierten am Montag (29. August 2022) um 04.30 Uhr schockiert, als mehrere thailändische Männer einen ausländischen Mann mitten auf der Straße mit Schlägen traktierten, während eine thailändische Frau immer wieder schrie, dass der Ausländer sein Essen nicht bezahlt hätte. Der Mann wurde im Verlauf der längeren Auseinandersetzung auf den Bürgersteig gestoßen.

Der Vorfall wurde von einem Passanten mit dem Smartphone gefilmt. Der in sozialen Netzwerken geteilte Clip zeigt einen Ausländer unbekannter Nationalität und Identität, der über 180 cm groß ist und mit einer Thailänderin streitet. „Du isst mein Essen. Es ist nicht umsonst“, schrie die Frau den Mann an, aber der Mann sagte nur „Nein, du verstehst nicht“, versuchte sie kurz zu beruhigen und versuchte dann, wegzugehen, bevor er ebenfalls wütend wurde und seine Stimme erhob.

Die unbekannte Frau forderte den Mann daraufhin zu einer Schlägerei heraus und beschimpfte ihn weiter, bis ein schwarz gekleideter Thailänder dazwischen ging und auf den Ausländer eintrat. Die Schlägerei wurde von einem barmherzigen Samariter abrupt beendet, aber die Frau und der Thailänder folgten dem Ausländer erneut, Berichten zufolge mit einem weiteren Thailänder, der sich anscheinend ebenfalls der Schlägerei anschloss, obwohl unklar war, warum.

Die zwei thailändischen Männer und der Ausländer begannen erneut, sich vor den Augen mehrerer Schaulustiger zu schlagen und zu treten. Dann mischte sich ein weiterer Thai ein, der offenbar ein Straßenverkäufer war und schleuderte einen roten Stahlstuhl auf den Ausländer, was bei den Passanten in der Nähe Schreie des Entsetzens auslöste.

Die Schlägerei wurde von vielen mehreren Passanten gestoppt, bevor alle Beteiligten den Tatort verließen. Es war unklar, ob die Behauptung der Frau stimmte oder nicht, aber viele Touristen, sowohl ausländische als auch thailändische, waren entsetzt über den Vorfall.

Die Nationalität und der Name des ausländischen Mannes waren nicht klar, obwohl die aufgebrachte thailändische Frau ihn in dem Video behauptete, er sei Inder.

Nachdem sich das Video in den sozialen Medien verbreitet hatte, war die Polizei von Pattaya offenbar über die Auseinandersetzung informiert. Dennoch wurde bisher nicht kommentiert, ob sie die beteiligten Parteien vorladen wird. Vorfälle wie dieser, die sich in den sozialen Medien verbreiten, führen jedoch in der Regel zu einer polizeilichen Reaktion, da sie dem positiven Image des Tourismus schaden.