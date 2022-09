PHUKET: Das jährliche vegetarische Festival in Phuket findet vom 26. September bis 4. Oktober statt. Städtische Mitarbeiter und Freiwillige helfen chinesischen Schreinen bei den Vorbereitungen für das Fest.

Am gestrigen Sonntag schrubbten Teams die Vorplätze der wichtigsten Schreine, die an den Feierlichkeiten teilnehmen, darunter die Schreine Pud Jor und Jui Tui im Hauptbezirk der Stadt. Der Vizegouverneur von Phuket, Pichet, hielt eine Pressekonferenz ab, um sicherzustellen, dass alle Schreinverwalter die Regeln verstanden haben.

Das Phuket Vegetarian Festival ist für seinen Ma Song bekannt. Dabei verstümmeln sich die spirituellen Anhänger selbst und schneiden sich mit Schwertern, Messern und Stacheln in die Wangen und Zungen. Anschließend marschieren sie stundenlang durch die Straßen, in der Hoffnung, dass sie durch ihre Schmerzen einen heiligen und spirituellen Zustand erreichen können. Die Ma Song haben Helfer, die ihnen folgen, um ihr Blut zu säubern und sie mit Handtüchern abzutupfen, damit sie nicht von den vielen Feuerwerkskörpern, Feuer fangen.

Die Behörden planen, während des Festes Covid-19-Maßnahmen zu ergreifen. Jeder, der an rituellen Zeremonien an den Schreinen teilnimmt, muss mindestens zwei Covid-19-Impfungen haben und sich während des Festes alle drei Tage einem ATK-Test unterziehen. Die Teilnehmer müssen außerdem stets Masken tragen. Chantana Sittiphan vom Provinzbüro Phuket des Kulturministeriums sagte, dass die Schreinverwalter für die Durchsetzung der Maßnahmen verantwortlich sind.

Die Straßenprozessionen des Festivals beginnen am 27. September am Koor Su Gong Naka-Schrein in Wichit. Bis zum 4. Oktober werden die Prozessionen an allen Tagen stattfinden. Weitere Höhepunkte des Festprogramms sind die Reinigungszeremonien beim "Feuerlauf" vom 30. September bis zum 4. Oktober und die "Brückenüberquerungszeremonien" vom 3. bis 4. Oktober.