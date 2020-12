Von: Björn Jahner | 04.12.20

PATTAYA: Viele Bars in Pattaya kommen und gehen. Nicht so die Pit Bull Bar an der Naklua Road.

Die Kult-Bar feierte am 21. November ihr Silberjubiläum – und platzte aus allen Nähten! Ein Ansturm, der selbst den ansonsten wortgewandten Hamburger Wirt Staubi sprachlos machte und unter Beweis stellte, dass die Bierbar mit dem humanoiden Kampfhund im Logo auch in ihrem 25. Jahr noch immer hoch im Kurs bei ihren Gästen steht. Mit Spanferkel-BBQ, Freibier und Livemusik wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen und friedlich gefeiert. Staubi und Frank bedanken sich bei allen Besuchern für ihr Kommen und ihre jahrelange Treue.