Volle Strände und Straßen am Muttertag

Von: Björn Jahner | 12.08.19

PATTAYA: Das lange Wochenende nutzten viele Einheimische aus den umliegenden Provinzen und Bangkok, um die freien Tage in Pattaya zu verbringen.

Die Strände zwischen Jomtien und Najomtien erfreuten sich traditionell wieder einen guten Zulauf von einheimischen Touristen. So schätzen Thais, dass sie hier ihr Fahrzeug direkt am Strand parken können, um mit der Familie zu picknicken. Foto: Facebook / Sophon Cable

Hotspots stellten besonders die Strände zwischen Jomtien und Najomtien dar, wo es sich viele thailändische Familien auf ausgebreiteten Matten bequem machten, um gemeinsam zu baden, frische Meeresfrüchte und andere Snacks von den fliegenden Händlern zu vertilgen sowie natürlich auch die ein oder andere Flasche Bier oder Whisky zu leeren. Die Einkaufszentren, allen voran das Terminal 21 Pattaya am Kreisverkehr in Naklua, erfreuten sich das ganze Wochenende lang einen regen Zulauf von einheimischen Besuchern.

Blechlawine staute sich mehrere Kilometer

Am Montag wälzte sich die Blechlawine auf der Sukhumvit Road zeitweise nur noch im Schritttempo vorwärts, als die Rückreisewelle nach Bangkok und die Provinzen einsetzte. Hotels, Gastronomiebetriebe, der Einzelhandel und Strandhändler können somit auf ein geschäftiges Wochenende in der Nebensaison zurückblicken, in der es in den letzten Wochen ansonsten recht beschaulich in der Touristenmetropole zuging..