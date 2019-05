Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.19

PATTAYA: Eine Vietnamesin stürzte am frühen Freitagmorgen vom Balkon ihres Hotelzimmers in den Tod.

Die Polizei ermittelt, ob es ein Unfall war oder die Frau Suizid begangen hat. In ihrem Zimmer Nr. 515 im fünften Stock fanden die Beamten zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr im Hotel Thai R-Con@Siam an der Soi Buakhao in Zentralpattaya. Die 25-jährige Frau atmete noch beim Eintreffen der Rettungskräfte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten Ärzte ihren Tod fest. Die Polizei fand im Hotelzimmer keine Anzeichen eines Kampfes. Eine 48-jährige Frau berichtete der Polizei, sie habe gesehen, wie die Vietnamesin zuerst auf dem Balkon saß und dann stand. Später hörte sie einen dumpfen Aufschlag.