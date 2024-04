PATTAYA: Am Freitag, 19. April 2024 findet „Wan Lai“ in Pattaya statt. Die Veranstaltung ist in zwei Teile gegliedert, beginnend mit einer buddhistischen Morgenzeremonie im königlichen Tempel Wat Chai Mongkhon an der South Pattaya Road von 08.00 bis 12.00 Uhr. Zelebriert werden die reichen Songkran-Traditionen und Thainess. Hier können die Besucher an althergebrachten Ritualen teilhaben und die Schönheit der thailändischen Kultur entdecken.

Der zweite Teil des Tages verspricht eine Fülle an Unterhaltung, angefangen bei musikalischen Darbietungen berühmter Künstler bis hin zu DJs, die den ganzen Tag und die ganze Nacht für Stimmung sorgen werden. Erstmals wird von 15.00 bis 23.00 Uhr eine große Open-Air-Bühne am Strand in Pattaya Klang errichtet, die ein vielfältiges Programm bietet, von DJs bis hin zu Rockbands. Geboten werden viele Aktivitäten, darunter eine atemberaubende Klang- und Licht-Shows sowie Auftritte renommierter DJs wie DJ Nadia, DJ Wonder, PP'DREAM, FrenchW und Ant Emotion Town. Als Höhepunkt des Abends wird die Rockband Retrospect mit ihren Hits und einer spektakulären Bühnenshow das Publikum begeistern.

Am „Wan Lai Festival“ beteiligen sich auch die großen Einkaufszentren der Stadt, die ein breites Spektrum an Aktivitäten und Unterhaltung bieten.

Bis in die späte Nacht hinein wird auf zwei Kilometern Länge getanzt und ausgelassen mit Wasser gespritzt.

​ Central Festival Pattaya Beach

Pattayas absoluter Hotspot am „Wan Lai“ ist das Central Festival Shopping Center an der Pattaya Beach Road, das jedes Jahr eines der größten und nassesten Songkran-Festivals der Stadt ausrichtet. Die Bühne wird von populären Acts wie JSPKK, Guygee, Daimond MQT + Younggu belebt, einschließlich Wasser- und Schaumkanonen! Es wird kein Eintritt erhoben, jedoch müssen Ausweis (Mobile-Foto) oder ID-Card vorgelegt werden. Mehr unter facebook.com/CentralPattayaBeach.

Terminal 21 Pattaya

Das Terminal 21 Pattaya am Delfin-Kreisverkehr in Naklua veranstaltet das „Summer Water Splash Festival“. Höhepunkt der Veranstaltung ist ein kostenloses Konzert mit Paper Planes. Bis zum 20. April wird außerdem ein großer Wasserpark mit Wasserrutschen, Schaumzone und Wassertunnel errichtet, abgerundet mit einem Songkran-Markt mit kühler und erfrischender Atmosphäre. Darüber hinaus bieten DJs bis spät in die Nacht Tanzmusik und ein Tanzwettbewerb sorgt für zusätzliche Unterhaltung. Mehr unter facebook.com/Terminal21Pattaya.

Central Marina

Das Einkaufszentrum Central Marina (Big C) an der Second Road in Nord-Pattaya präsentiert das „Marina Songkran & Wan Lai Festival 2024“. Auf dem „Pattaya Marina Night Market“ warten verschiedene Food Trucks und Live-Musik auf die Besucher. Abgerundet wird das Festival mit einem kostenlosen Konzert mit Yes'sirday und MVL. Mehr unter facebook.com/CentralMarinaFanpage.

Water Fuse Pattaya

Nach dem großen Erfolg des Vorjahres wird vom 17. bis 19. April wieder drei Tage lang das Songkran-Festival „Water Fuse Pattaya“ in Süd-Pattaya veranstaltet. Die Besucher dürfen sich heute auf Konzerte von Klear, Pop Pongkool, Oat Pramote, ก้อง ห้วยไร่ & เบิ้ล ปทุมราช, Make You Freak, Roxyjune & Lekiize freuen. Tickets sind für 990 Baht an der Abendkasse erhältlich. „Water Fuse Pattaya“ findet in der „South Pattaya Plaza“ an der South Pattaya Road statt, direkt hinter der großen 7-Eleven-Filiale in Schiffsarchitektur. Mehr unter facebook.com/waterfusepattaya.