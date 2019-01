Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.19

NARATHIWAT: Bewaffnete Männer haben am Freitagabend im Bezirk Su-ngai Padi einen buddhistischen Tempel gestürmt und den Abt sowie drei weitere Mönche getötet.

Der Angriff ereignete sich um 20.30 Uhr im Wat Rattananuparb. Mehrere Militante stürmten den Tempel und eröffneten mit automatischen Waffen das Feuer. Zwei Mönche starben bei dem Angriff, zwei weitere erlagen ihren Verletzungen im Krankenhaus. Mönche in den drei südlichsten Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat sowie in vier Distrikten der Provinz Songkhla verlassen aus Sicherheitsgründen nicht mehr ihre Tempel, um von den Menschen Almosen zu erhalten. Buddhisten sind aufgefordert worden, Almosen in die Tempel zu bringen.