Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.22

CHIANG MAI: Am Montag, 15. August 2022 startete die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai CDSC mit einem Schulgottesdienst ins neue Schuljahr. In diesem Jahr konnte die Schule wieder wie gewohnt die Kinder des Kindergartens und die Schülerinnen und Schüler persönlich auf dem Schulgelände begrüßen. Es kamen viele neue Kinder an die CDSC, 21 neue Schülerinnen und Schüler und 16 neue Vorschulkinder, die von der Schulleitung und der Schulgemeinschaft herzlich willkommen geheißen wurden.

Markus Brandtner, der Schulleiter der CDSC, stellte 6 neue Lehrkräfte vor, und auch 10 neue Volontäre und Praktikanten wurden von der neu ernannten Verwaltungsleiterin Benita Janfrüchte während der Eröffnungsfeier vorgestellt. Die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern ist groß.

Schulleiter Markus Brandtner begrüßte die Gäste.

Begegnungen und Erfahrungen

„Ich freue mich persönlich auf die Begegnungen und Erfahrungen, die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern und dem ganzen Schulumfeld erleben darf und ganz besonders darauf, das mit den eigenen Kindern an dieser Schule zu teilen“, sagte Sebas­tian Brendel (Mathematik, Biologie, Physik).

Herzlich willkommen, wurden auch die 10 neuen Volontäre und Praktikanten an der CDSC geheißen.

Ein ganz besonderer Tag war es auch für die 14 neuen Erstklässler und ihre Eltern, die vom Grundschulleiter Stephan Tetzel und den Klassenlehrern begrüßt wurden. Anschließend erkundeten die neuen Schülerinnen und Schüler aufgeregt das Schulgelände und ihr neues Klassenzimmer. Es war ein aufregender Start in das neue Schulleben.

Die Einschulung mit Schultüte ist für jedes Kind ein spannendes und unvergessliches Erlebnis.

Exzellente Deutsche Auslandsschule

Die CDSC ist eine deutsche Auslandsschule mit dem Siegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ des deutschen Bildungsministeriums (KMK). Die CDSC bietet Bildungsprogramme vom Kindergarten bis zum Deutschen Internationalen Abitur (DIA) am Ende der 12. Klasse an, sowie einen Deutsch-Vorbereitungskurs (GPC) für nicht-deutschsprachige Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren, die am Schulprogramm teilnehmen möchten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite der Schule unter www.cdsc.ac.th oder kontaktieren Sie das Schulsekretariat per E-Mail.