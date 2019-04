Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.19

BANGKOK: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) ist mit drei Versicherungsgesellschaften übereingekommen, ausländischen Urlaubern eine Unfall- und Krankenversicherung anzubieten.

Die Muang Thai Insurance, die Krungthai Panich Insurance und die South East Insurance wollen ausländischen Touristen den Zugang zu einer Krankenversicherung online ermöglichen. Sie soll für sieben Tage 400 Baht kosten bei einer Deckungssumme von zwei Millionen Baht. Die Bezahlung kann online über Mastercard, Visa, Union Pay oder Alipay erfolgen. Das Angebot richtet sich vornehmlich an Chinesen, da die meisten europäischen Urlauber vor ihrer Ankunft in Thailand in ihrem Heimatland eine Reiseversicherung abschließen. Versicherte können sich im Schadensfall bei einem Call Center melden. Deren Mitarbeiter sprechen 40 Sprachen.