UPDATE - PATTAYA: Wie bereits am Sonntag berichtet, hat die Polizei ein Mercedes-Benz Coupé mit Spuren von Badreiniger gefunden, nachdem sein Besitzer, ein 62-jähriger deutscher Immobilienmakler, am 4. Juli 2023 verschwunden war.

Das silberne, in Bangkok zugelassene Mercedes-Benz E350 Coupé wurde am Sonntagmorgen (9. Juli 2023) auf dem Parkplatz des CC Condominium an der Khao Noi Road im Osten Pattayas gefunden. Es gehörte Hans Mack, der seit fünf Jahren mit seiner 24-jährigen thailändischen Frau zusammenlebt.

Polizeigeneral Theerachai Chamnanmor, Ermittlungsleiter der Provinzpolizei Region 2, sagte am Sonntag, dass der Fund die Hoffnung auf eine sichere Rückkehr von Hans Mack trübt, da sich auf den Sitzen, dem Armaturenbrett, dem Lenkrad, dem Schaltkasten und anderen Teilen des Fahrzeuginnenraums Spuren von Kühlmittel oder Toilettenreiniger befanden. Die scheinbar „gereinigten“ Teile wiesen Lösungsmittelflecken auf.

„Es bestand die Absicht, Beweise zu vernichten, und der Fall deutet darauf hin, dass das Verschwinden von Hans Peter Ralter Mack verdächtig war“, sagte Polizeigeneral Theerachai.

Ein örtlicher Lebensmittelhändler sagte, dass das Auto vor einigen Tagen dort geparkt worden sei und zwei Frauen ausgestiegen seien. Eine von ihnen hatte dunkle Haut und war etwa 160 Zentimeter groß.

Eine 54-jährige deutsche Frau, eine Immobilienmaklerin, sagte der Polizei, dass sie sich am 4. Juli 2023 mit Herrn Mack getroffen habe, um über den möglichen Verkauf einer Poolvilla auf Koh Samui und eines Boxrings in Pattaya im Wert von Hunderten von Millionen Baht zu sprechen. Nach dem Gespräch trennten sie sich.

Die Familie des deutschen Mannes hat eine Belohnung von 3 Millionen Baht für Hinweise ausgesetzt, die zur Auffindung des Mannes führen.

Die thailändische Ehefrau von Herrn Mack, Piraya Boonmak, sagte, dass er von ihrer Wohnsiedlung Swiss Paradise in Pattaya zu einem Treffen mit einem ausländischen Immobilienmakler gefahren sei, den er kürzlich kennengelernt hatte. Die Familie erstattete am 5. Juli 2023 bei der örtlichen Polizei Anzeige wegen Verschwindens.

Der deutsche Mann hat zwei Söhne. Einer von ihnen lebt in Thailand, der andere in Spanien.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass der deutsche Mann am 4. Juli 2023 um 11.54 Uhr ein Restaurant in der Thung Klom-Tan Man Road aufsuchte und um 12.37 Uhr desselben Tages wieder verließ.

Er fuhr an der Chaiyaphruek-Kreuzung vorbei in Richtung Jomtien Beach – das letzte bekannte Bild seines Aufenthaltsortes.