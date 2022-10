Von: Björn Jahner | 06.10.22

PATTAYA: Zwei verlorene Kinder wurden am Dienstag (4. Oktober 2022) in Pattayas Walking Street gefunden. Ein barmherziger Samariter alarmierte die Touristenpolizei, als er auf einen dreijährigen Jungen und ein fünf Monate altes Mädchen in der Nähe einer Pumpstation in der Rotlicht-Meile aufmerksam wurde.

Die Kinder waren allein mit zwei Taschen voller Kleidung. Die Polizei versuchte, die Eltern der Kinder ausfindig zu machen, blieb aber erfolglos, wie lokale Medien berichteten.

Die Kinder wurden schließlich in das Chonburi Provincial Housing for Children and Families gebracht. Dort werden sie betreut, bis ihre Eltern gefunden sind.

Diese Nachricht kommt nur eine Woche, nachdem ein junges Mädchen von zuhause in Na-Jomtien weggerannt war, um mit einem Flugzeug vom Suvarnabhumi International Airport nach China zu fliegen, wo seine Mutter lebt.