US-Impfstoffspende: 1 Million Moderna-Dosen eingetroffen

BANGKOK: Die US-Botschaft in Bangkok hat am Montag bekanntgegeben, dass eine Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna in Thailand eingetroffen sind, die dem Königreich von den Vereinigten Staaten gespendet werden.

Bei der Ankunftszeremonie der Impfstoffe am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok nahmen US-Staatssekretär Michael Heath, der Generaldirektor der Abteilung für amerikanische und südpazifische Angelegenheiten Witchu Vejjajiva und der stellvertretender Generaldirektor der thailändischen Abteilung für Krankheitsbekämpfung Dr. Sophon Iamsirithavorn teil.

Zusammen mit der bereits im Vorfeld erfolgten Vakzinspende in Höhe von 1.503.450 Pfizer-Dosen hat sich die Gesamtsumme der Thailand von den USA kostenlos zur Verfügung gestellten Impfstoffe auf mehr 2,5 Millionen Dosen erhöht.

„Mit dieser neuen Lieferung bekräftigen wir unsere Unterstützung Thailands bei der Bewältigung der weltweiten Pandemie, die wir gemeinsam angehen. Während die erste Tranche an Impfstoffen Thailand geholfen hat, den Covid-19-Ausbruch einzudämmen, wird die zweite Tranche Thailand dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, bis Januar 70 Prozent der Bevölkerung zu impfen und so den Weg für die wirtschaftliche Erholung des Landes zu ebnen“, sagte der US-Staatssekretär Michael Heath in einer Pressemitteilung.