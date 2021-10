BANGKOK: Das Meteorologische Amt teilte am Samstag mit, dass über der Andamanensee, dem Golf von Thailand und über vielen Landesteilen derzeit ein starker Südwestmonsun herrscht. Nach Aussage der Meteorologen lasse der Regen in den meisten Landesteilen nach, nur im Süden müsse weiterhin mit verinzelt starken Regen gerechnet werden.

Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wird zur Vorsicht aufgerufen, insbesondere in überschwemmten Gebieten, in denen es zu Sturzfluten kommen kann. Die Schiffahrt wird vor hohem Seegang von 2 bis 3 Meter gewarnt – große Schiffe sollten Gewittergebiete meiden und kleine Boote im Hafen bleiben.

Das Meteorologische Amt teilte außerdem mit, dass der Tropensturm „Lionrock“ über dem oberen Südchinesischen Meer und südöstlich vom chinesischen Haikou voraussichtlich am 10. und 11. Oktober Nordvietnam erreichen wird.

Die Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden