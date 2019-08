Unwetter richtet Schäden in Österreich an

KLAGENFURT (dpa) - Ein heftiges Unwetter hat im österreichischen Bundesland Kärnten schwere Schäden angerichtet.



Dabei stürzten in der Nacht auf Dienstag laut Polizei zahlreiche Bäume auch auf Strom- und Telefonleitungen. Nach Angaben des Energieanbieters Kelag waren kurzzeitig 3.000 bis 4.000 Haushalte ohne Strom. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, war der Karawankentunnel an der österreichisch-slowenischen Grenze wegen des Stromausfalls stundenlang gesperrt. Auch ein Tunnel auf der Tauernautobahn wurde gesperrt. In Paternion bei Villach wurde das Dach einer Volksschule stark beschädigt. Zudem ereignete sich kurz vor Mitternacht ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,9.

Die Landesalarm- und Warnzentrale registrierte laut APA insgesamt 120 Unwettereinsätze der Freiwilligen Feuerwehren. In Maria Saal nördlich von Klagenfurt wurde ein Feuerwehrmann beim Zersägen eines umgestürzten Baumes durch einen zurückschnellenden Ast verletzt.

Ein 63 Jahre alter Landwirt konnte in dem österreichischen Bundesland rechtzeitig 200 Schweine aus seinem brennenden Stall retten. Der Stall brannte in der Nacht nieder, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude aber verhindern. Wieso der Brand ausgebrochen war, bleib zunächst unklar.