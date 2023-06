Von: Björn Jahner | 05.06.23

Will zurück: Thaksin Sinawatra. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Premierministerkandidatin der Pheu Thai Party, Paetongtarn „Ung Ing“ Shinawatra, teilte der Presse mit, dass Thaksin, ihr Vater und ehemaliger Premierminister, voraussichtlich im Juli nach Thailand zurückkehren wird, das genaue Datum ist jedoch noch nicht bekannt.

„Ich kenne das genaue Datum noch nicht. Er [Anm. d. Red.: Thaksin] sagte, es werde nächsten Monat [Juli] sein“, antwortete Paetongtarn am Sonntag auf Fragen von Reportern.

Thaksin, der im Exil in Dubai lebt, hatte gesagt, dass er im Juli nach Hause zurückkehren werde, und dies mit seinem hohen Alter und dem Wunsch begründet, bei seinen Enkeln zu sein.

Auf die Frage, ob sie plane, ihren Vater nach Dubai zu begleiten, antwortete sie: „Als Tochter würde ich das gerne tun, damit wir gemeinsam zurückkommen können. Ich bin sehr aufgeregt. Aber das steht noch nicht fest. Ich werde es euch sagen, wenn ich es sicher weiß.“

Auf die erneute Frage, ob Thaksin definitiv im Juli zurückkehren werde, antwortete Paetongtarn: „Ich respektiere die Entscheidung meines Vaters. Wie auch immer sie ausfällt, ich gebe ihm meine volle moralische Unterstützung.“

Chaithawat Tulathon, der Generalsekretär der Move Forward Party, sagte auf Nachfrage, dass es Thaksins eigene Entscheidung sei. Wenn er zurückkehre, habe er das Recht, ein normales Gerichtsverfahren einzuleiten.

Auf die Frage nach dem Plan von Move Forward, einen Gesetzesentwurf zur Begnadigung von Personen, die in politischen Fällen angeklagt sind, vorzulegen, antwortete Chaithawat, dass dies nichts mit Thaksins Rückkehrplan zu tun habe. Das Gesetz sei für Personen gedacht, die in politischen Fällen angeklagt worden seien, nicht in Korruptions- oder Kriminalitätsfällen, fügte er hinzu.

Thaksin war am 19. September 2006 durch einen Militärputsch gestürzt worden. Seitdem lebt er im selbst auferlegten Exil, mit Ausnahme eines kurzen Besuchs in Thailand im Jahr 2008.

Während seiner Abwesenheit verurteilte ihn die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs für Inhaber politischer Ämter in vier Fällen in Abwesenheit zu insgesamt 12 Jahren Haft:

Im ersten Fall befand ihn das Gericht des Machtmissbrauchs beim Kauf eines staatlichen Grundstücks im Bezirk Ratchadapisek durch seine Frau Khunying Potjaman zu einem Preis weit unter dem Marktwert für schuldig. Im Oktober 2008 wurde er zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Die 10-jährige Verjährungsfrist für das Gerichtsurteil ist jedoch im Oktober 2018 abgelaufen.

Im zweiten Fall wurde Thaksin zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er in einem Fall, der die zwei- und dreistellige Lotterie betraf, der Untreue für schuldig befunden worden war.

Im dritten Fall wurde Thaksin zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seine Position missbraucht hatte, indem er über die Export-Import Bank of Thailand Kredite in Höhe von 4 Milliarden Baht an Myanmar genehmigte. Die Kredite wurden dann für den Kauf von Waren eines Telekommunikationsunternehmens verwendet, das seiner Familie gehört.

Im vierten Fall wurde der frühere Premierminister zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Anteile an der Shin Corp. über Nominees gehalten hatte. Das Gesetz verbietet es jedem Inhaber eines politischen Amtes, Anteile an einem Telekommunikationsunternehmen zu besitzen.

Die Verjährungsfristen für die Gerichtsentscheidungen im zweiten, dritten und vierten Fall sind noch nicht abgelaufen.