OBERTAUERN (dpa) - Sein Skihelm hat einen Deutschen nach dem Après-Ski im österreichischen Wintersportort Obertauern wohl vor schlimmen Verletzungen bewahrt.

Der 58-Jährige aus Niedersachsen wurde nach dem Feiern von einem Taxi erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion in Salzburg am Dienstag sagte. Weil er noch seinen Skihelm trug, zog er sich bei dem Unfall am Montagabend nur leichte Verletzungen zu. Die Polizei stellte bei dem Touristen einen Alkoholwert von mehr als einem Promille fest.