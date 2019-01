Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.19

BANGKOK: Der Umweltaktivist Srisuwan Janya will durch eine Anordnung des Verwaltungsgerichts erreichen, dass der Premierminister, die nationale Umweltbehörde und Bangkoks Gouverneur die Hauptstadt zu einer Umweltkontrollzone erklären.

So soll gegen den hartnäckigen Smog vorgegangen werden. Die Umwandlung von Bangkok in eine Umweltkontrollzone würde die betroffenen Behörden in die Lage versetzen, sofort Vorschriften und Maßnahmen durchzusetzen, sagte Srisuwang. Er will am heutigen Donnerstag um 10.30 Uhr die Petition beim Verwaltungsgericht einreichen. Gemäß dem Umweltschützer, der Präsident der Stop Global Warming Association ist, haben Behörden die Verschmutzungsprobleme bisher ignoriert. Das habe dazu geführt, dass Millionen Menschen an Atemwegserkrankungen leiden. Der Ministerpräsident, die nationale Umweltbehörde und der Gouverneur von Bangkok sollten die gesetzlich eingeräumte Macht nutzen, um die Gesundheit aller Bangkoker zu schützen. Wenn nichts unternommen werde, um dieses Problem zu lösen, seien das Leben der Menschen, ihre Gesundheit und sogar ihre Vermögenswerte gefährdet..