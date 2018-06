Von: Björn Jahner | 09.06.18

PATTAYA: Alle Jahre wieder wird die Umgehungsstraße entlang der Eisenbahnstrecke im Osten der Stadt in Höhe des Pattaya Floating Market ausgebessert.

So haben Überschwemmungen in Folge der sintflutartigen Regenfälle der vergangenen Wochen die Straßendecke stark in Mitleidenschaft gezogen und hinterließen eine gefährliche Schlaglochpiste. Da die Lieb Tang Rodfai Road („Eisenbahnstraße“) über keine Kanalisation verfügt, steht bei Niederschlägen das Wasser regelmäßig mehrere Zentimeter hoch auf der Straße. Da die Kosten für den Bau eines Kanalisationssystems oder das Betonieren der Straße fünfmal höher ausfallen würden als die Ausbesserung, habe sich die Stadt für das Flicken der Schlaglöcher entschieden, erklärte Projektleiter Duangdee Phumchuang von der Thaiwiwat Engineering TW Company, die mit den Bauarbeiten beauftragt wurde.