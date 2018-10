Über fünf Stunden Wartezeit am Grenzübergang

Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.18

SATUN: Der Leiter der Immigration von Satun wurde auf einen inaktiven Posten versetzt, nachdem ein Facebook-Videoclip über lange Warteschlangen an einem Grenzübergang in der südlichen Provinz berichtete.

Der Leiter der nationalen Einwanderungsbehörde, Generalmajor Surachate Hakpal, hatte am Freitag angeordnet, den Leiter in Satun und vier unmittelbare Untergebene zu versetzen. Laut dem Videoclip mussten Touristen am Grenzübergang Wang Prachan im Bezirk Khuan Done mehr als fünf Stunden Wartezeit in Kauf nehmen. Satuns-Immigrationsleiter hielt dagegen, dass an dem Tag 2224 Urlauber aus Malaysia die Grenze überschritten hätten. Üblich seien am Tag 300 bis 700 Touristen, Deshalb habe es am Kontrollpunkt lange Warteschlangen gegeben. Seine Beamten hätten ihr Bestes versucht, die Schlangen kurz zu halten, seien aber unterbesetzt gewesen.