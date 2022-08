Von: Björn Jahner | 31.08.22

Viele der 350 Besucher reisten mit dem Motorrad an. Im Gegensatz zu Pattaya war es am Sonntag in Sattahip trocken und sonnig. Foto: Koller

SATTAHIP: Auch wenn das kräftige Gewitter in Pattaya am letzten Sonntag dem einen oder anderen Biker einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, zog das zurückliegende „Yamaha Meet“ 350 Besucher ins Bikers Café Thailand in Sattahip.

Im Gegensatz zu Pattaya war es am zurückliegenden Sonntag in Sattahip den ganzen Tag lang sonnig und trocken. Perfekte Voraussetzungen für eine Probefahrt mit einem der neuen Yamaha-Motorradmodelle – R1, R7, MT-07, MT-09, Ténéré 700 und T-Max. Alle Testfahrzeuge waren auch diesmal wieder nonstop im Einsatz. Darüber hinaus stellte die Firma TYGA zwei seltene Yamaha-Motorräder aus.

Die Motorrad-Themen-Events finden an jedem letzten Sonntag des Monats statt. Foto: Koller

Für die Besucher wurde auch diesmal wieder ein reichhaltiges „All-You-Can-Eat“-Buffet mit vielen internationalen und thailändischen Speisen für 199 Baht angeboten – und die ließen es sich ordentlich schmecken!



Vertilgt wurden 210 kleine Burger, 75 Pizzen (Margarita und Salami), 190 Knoblauch-Käse-Brote, 18 kg Spaghetti Napoli, 7 kg Chicken-Nuggets, 8 kg Chicken-Wings, 14 kg Gulaschsuppe, 120 Rosinenbrote sowie viele verschiedene Früchte, Salate und Thai-Food wie Som Tam, gemischtes Gemüse, gegrilltes Schweinefleisch mit Chili und Kräutern, Rotes Curry, Grünes Curry und natürlich viel Reis.

Super Stimmung sowohl im Restaurant als auch auf der Terrasse. Foto: Koller

Die nächste Motorrad-Themen-Veranstaltung im The Bikers Café Thailand findet am Sonntag, 25. September 2022 statt. Mehr Informationen dazu folgen in den nächsten Tagen.