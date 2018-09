Land unter in Pattaya.

PATTAYA: Land unter hieß es einmal mehr am Sonntag, als der Tropensturm „Trami“ über Pattaya hinwegfegte und mit sintflutartigen Regenfällen für Chaos sorgte.

Auf etlichen Straßen stand das Wasser 30 bis 50 Zentimeter hoch, in tiefer liegenden Stadtteilen sogar einen Meter. Besonders schlimm betroffen war der Osten des Stadtgebietes. Am Montag hatte sich die Lage wieder normalisiert, trotz langanhaltender Regenfälle. „Trami“ sorgte in der Pazifik-Gegend mit starken Winden als Taifun für Verwüstung, erreichte Thailand jedoch abgeschwächt als Tropensturm.