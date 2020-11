Travel Bonus für in Thailand lebende Ausländer

Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.20

Ausländische Residenten in Thailand sollen mit einem Bonus zu Inlandsreisen animiert werden. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) sowie Hotels und Fluggesellschaften bieten in Thailand lebenden Ausländern „Expat Travel Bonus"-Angebote an, um den inländischen Tourismus während der Corona-Pandemie zu fördern.

Alle Ausländer und ihre Familien, die in Thailand ansässig sind, sind teilnahmeberechtigt, heißt es in einer Ankündigung der TAT. Ausländer werden einen Rabatt von 1.000 Baht pro Nacht erhalten, wenn sie ein Zimmer in einem der über 300 teilnehmenden Hotels im gesamten Königreich buchen. Je mehr Nächte sie bleiben, desto mehr Rabatt erhalten sie.

Der Rabatt gilt für Aufenthalte in teilnehmenden Hotels, die bei der Thai Hotels Association (THA) gelistet sind, sowie für Reisen mit Bangkok Airways, AirAsia und Nok Air. Expats können aus der Liste der teilnehmenden Hotels, die alle lizenzierte und zertifizierte THA-Mitglieder sind, ein Hotel auswählen, das sie besuchen möchten. Ausländer wenden sich direkt an das Hotel und legen ihren Reisepass als Nachweis ihres Expat-Status vor, um den Rabatt von 1.000 Baht auf jede gebuchte Zimmernacht zu erhalten. Der Rabatt gilt für Aufenthalte bis zum 31. Dezember.

Es werden weiter bis zu 50 Prozent Ermäßigung auf Flugpreise angeboten, zudem Pakete für alle Inlandsflüge und Rabattcoupons pro Zimmer für die direkte Buchung bei teilnehmenden Hotels und Fluggesellschaften.



Eine Übersicht zu allen teilnehmenden Hotels und Fluggesellschaften ist hier abrufbar.

„In Thailand hat der Expat-Markt ein großes Potenzial, deshalb hoffen wir, dass diese Kampagne mehr Ausländer dazu ermutigt, Thailand zu erkunden und Unterstützung für unser Gastgewerbe zu zeigen", sagte Chattan Kunjara Na Ayudhya, stellvertretender TAT-Gouverneur für internationales Marketing in Asien und im Südpazifik.