PHANG-NGA: Fünf Ausländer, ein Fremdenführer und ein Bootsführer wurden gerettet, nachdem ihr Longtailboot „Hua Thong“ am Montagnachmittag (22. Mai 2023) im Ao-Phang-Nga-Nationalpark im Süden Thailands gekentert war.

Das Boot war um 14.00 Uhr auf dem Weg zur Insel Panyi, als der Bootsführer über Bord fiel und das Boot durch den Aufprall umkippte, teilte das thailändische Maritime Enforcement Command Center der Presse mit.

Zwei der Touristen stammten aus Irland, einer von den Philippinen und einer aus der Schweiz. Alle sieben wurden von Booten in der Nähe gerettet und in den Bezirk Takua Thung in Phang-nga gebracht, so die Beamten.

Da alle Passagiere Schwimmesten trugen, wurde niemand verletzt, betonten die Beamten und fügten hinzu, dass sie den Fall weiter untersuchen werden, damit die genaue Ursache des Unfalls geklärt werden kann.