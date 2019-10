Touristenboom für Bangkok und Phuket vorhergesagt

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.19

BANGKOK/PHUKET: Unter den stark wachsenden Reisezielen weltweit bis zum Jahr 2025 sind nach Daten von TravelSupermarket.com die Ferieninsel Phuket und Bangkok.

In Phuket soll der Touristenstrom in den nächsten sechs Jahren voraussichtlich um bis zu 85 Prozent zunehmen, von fast 12 Millionen Ankünften im Jahr 2018 auf über 22 Millionen in 2025. Damit liegt Phuket hinter Doha mit 104 Prozent, der Hauptstadt Katars, an zweiter Stelle. In Bangkok wird voraussichtlich der achtstärkste Anstieg des Touristenverkehrs mit 68 Prozent zu verzeichnen sein. Die Daten sagen auch voraus, dass sich Bangkok und Phuket im Jahr 2020 kräftig erholen werden, insbesondere Phuket mit einem Wachstum von rund 20 Prozent.

Die Daten sagen weiter, dass Bangkok bis 2025 das beliebteste Reiseziel der Welt sein wird, eine Position, die es bereits in den letzten Jahren innehatte. Auf die thailändische Hauptstadt folgen Singapur, Dubai, Phuket und Kuala Lumpur, wodurch Südostasien zum aufstrebenden Tourismus-Hotspot der Welt wird. Einige der Favoriten der Welt - New York, Paris, London - werden ihre Touristenzahlen weiter steigern, jedoch nicht so schnell wie die meisten asiatischen Reiseziele.