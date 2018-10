Touristen sollen auf Rettungsschwimmer hören

Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.18

PHUKET: Der Chef des Phuket Lifeguard Service (PLS) warnt Touristen vor anhaltenden Gefahren beim Schwimmen an den Stränden der Ferieninsel.

Die Warnung kommt, nachdem am Donnerstag drei Touristen aus der Brandung am Strand Nai Thon gezogen wurden. Der Leiter der PLS Prathaiyuth Chuayuan sagte am Freitag den Phuket News: „Urlauber sollten nur dort ins Meer gehen, wo Rettungsschwimmer stationiert sind.“ Starke Winde und hohe Wellen machten das Schwimmen gefährlich. Rettungsschwimmer prüften, wo es sichere Zonen zum Schwimmen gebe. Touristen sollten sich dessen bewusst sein. Am Donnerstag waren drei Urlauber ins Meer gegangen, obwohl am Strand von Nai Thon rote Flaggen wehten. Sie wurden rechtzeitig gerettet, und alle drei erhielten am Strand erste Hilfe. Die Touristen haben sich bei ihren Rettern bedankt.