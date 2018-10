Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.18

LOHMEN (dpa) - Bei einem Ausflug in die Sächsische Schweiz ist ein Tourist in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Der 25-Jährige aus der Ukraine kletterte am Sonntag an einem Aussichtspunkt unweit der berühmten Basteibrücke bei Lohmen über das Geländer, wie die Dresdner Polizei unter Verweis auf Aussagen von Zeugen am Montag mitteilte. Er verlor den Halt und fiel rund 30 Meter tief. Warum der junge Mann, der mit einer Reisegruppe im Elbsandsteingebirge war, die Absperrung überstieg, war unklar. «Es ist alles möglich: Selfie, Wagemut, Aussicht-Genießen oder auch Notdurft», sagte ein Polizeisprecher.

Rettungskräfte konnten unweit des Radwegs an der Elbe nur noch die Leiche des jungen Mannes bergen. Bisher gebe es keine Anhaltspunkte für eine Straftat oder Fremdeinwirkung, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.