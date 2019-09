„Tourist Service Center” am Karon-Strand

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

PHUKET: Die Touristenpolizei hat am Karon-Strand vor dem öffentlichen Park ein „Tourist Service Center“ eröffnet.

Dort stehen Beamte Urlaubern täglich von 8 bis 18 Uhr für Rat und Auskunft zur Verfügung. Zudem können Touristen zu jeder Zeit die Hotline 1155 wählen. Mit dem verbesserten Service will die Behörde das Vertrauen von Thais und Ausländern in die Sicherheit stärken. Das Karon-Center ist das vierte auf der Ferieninsel nach den Anlaufstellen auf dem Flughafen, am Patong-Strand und in Kamal. Weitere acht sind geplant.