BANGKOK: Der Oberste Gerichtshof hat die vierjährige Haftstrafe bestätigt, die ein unteres Gericht einem Geschäftsmann auferlegt hat. Er hatte hoher Geschwindigkeit seinen Mercedes Benz in das Heck eines anderen Wagens gelenkt, wodurch dieser in Brand geriet und zwei Studenten getötet wurden.

Bei der Bestätigung des Urteils des Berufungsgerichts wies der Oberste Gerichtshof einen Antrag des Angeklagten auf Milde zurück. Er sagte aus, er habe einen Master-Abschluss an einer ausländischen Universität erworben, sei Führungskraft mehrerer Unternehmen und habe zahlreiche Beiträge zur Gesellschaft geleistet. Er behauptete auch, dass er nach dem tödlichen Unfall, der sich am 13. März 2016 auf dem Pahonyothin Highway im Bezirk Bang Pa-in in Ayutthaya ereignete, für zwei Monate in die Mönchsgemeinschaft eingetreten sei.

Der Geschäftsmann fuhr mit seinem Mercedes unter dem Einfluss von Methamphetaminen mit hoher Geschwindigkeit und rammte das Heck eines Fords, in dem sich die beiden Studenten befanden. Durch die Wucht des Aufpralls fing der Wagen Feuer, beide jungen Menschen verbrannten im Fahrzeug.

Das erstinstanzliche Gericht befand den Geschäftsmann des rücksichtslosen Fahrens und der Verursachung des Todes anderer für schuldig und verurteilte ihn zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Berufung ein. Das Berufungsgericht befand ihn für schuldig, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein und den Tod anderer Menschen verursacht zu haben, und verurteilte ihn zu sechs Jahren, die aufgrund seiner Zeugenaussage in vier Jahre umgewandelt wurden.