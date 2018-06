Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

PHUKET: Der erste Bauabschnitt für die Erweiterung des Tiefseehafens kostet eine Mrd. Baht und soll in 18 Monaten abgeschlossen werden.

Im Vormonat hatte die Phuket Deep Sea Port Company vom Finanzministerium eine Konzession über 30 Jahre erhalten. Laut Wanlop Pongluengtham, Leiter des Unternehmens, soll der Ausbau des Hafens in vier Abschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt sieht die Errichtung eines 900 Quadratmeter großen Passagierterminals für Kreuzfahrtschiffe inklusive Hafenerweiterung vor. Im Hafen werden künftig zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig anlegen können. In Phase zwei kommen Einrichtungen wie Restaurants, Duty-Free-Shops und Souvenirläden hinzu. Phase drei umfasst den Bau einer Kongresshalle oder Ausstellungshalle. In der vierten Phase sollen Grundstücke für ein Luxushotel erworben werden. In den kommenden zwei Jahren will das Marine Department den Hauptkanal von 8 auf 12 Meter Tiefe ausbaggern, so dass der Hafen für größere Schiffe zugänglich ist.