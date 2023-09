BANGKOK: In etwa einem Monat soll der thailändische THEOS-2-Satellit, ein Primärsatellit, ins All starten, um seine Aufgabe der Erdbeobachtung (EO) zu erfüllen.

Der THEOS-2-Satellit wurde nach seiner Entwicklung und erfolgreichen Erprobung von Airbus Defence and Space in Toulouse, Frankreich, zum europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana, Südamerika, überführt. Im Anschluss daran wird jede Stufe gründlich untersucht und der Satellit mit der Raketenverkleidung zusammengefügt, um seinen Start ins All im Oktober 2023 vorzubereiten.

Thailands erster Erdbeobachtungssatellit, THAICHOTE (THEOS-1), der am 1. Oktober 2008 gestartet wurde, nähert sich dem Ende seiner Betriebsdauer.

THEOS-2 ist ein Erdbeobachtungssatellit, der seinen Zweck weiterhin erfüllen soll. Sein Ziel ist es, die Weiterentwicklung und Anwendung von Weltraumtechnologie und Geoinformatik für die nationale Entwicklung zu fördern. Er wiegt 425 Kilogramm und kann hochauflösende Bilder mit einer räumlichen Auflösung von 50 Zentimetern aufnehmen. THEOS-2 ist ein funktionsfähiger Satellit, der für die geospatiale Überwachung innerhalb und außerhalb des Landes konzipiert ist.

Mit THEOS-2 wird die Entwicklung und Verbesserung der Infrastruktur für Raumfahrt- und Geoinformatiktechnologien in vier Hauptbereichen unterstützt: Infrastruktur für Raumfahrttechnologien, Entwicklung der Humanressourcen, Entwicklung der Raumfahrtindustrie und Entwicklung von Geoinformatikdiensten.

Darüber hinaus werden die Dienste in sechs kritischen Bereichen verbessert: Kartierung, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, integrierte Wasserbewirtschaftung, Katastrophen- und Georisikomanagement, Planung städtischer und wirtschaftlicher Korridore sowie natürliche Ressourcen und Ökosysteme.